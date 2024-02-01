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Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

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İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi. Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da "Ramazan Hoca" lakabıyla bilinen, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce geldiği İstanbul'un Fatih ilçesinde işletmeye başladığı çay ocağında dün öğle saatlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pişkin'in katil zanlısı E.B.'nin yakalandığı duyurdu.

RAMAZAN HOCA İŞLETTİĞİ ÇAY OCAĞINDA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pişkin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

BAKAN YERLİKAYA: KATİL ZANLISI YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyetin saatler süren çalışmalarının ardından Ramazan Pişkin'in katil zanlısı olan E.B.'nin yakalandığını duyurdu. Şüpheli E.B'nin olayda kullandığı bıçak ve kıyafetler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri paylaşarak "Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Bıçaklanarak öldürülen Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Fatih Güncel Haberler

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Yorumlar (24)

hasan:

Polisimiz gerçekten iyi çalışıyor

319
15
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wqwq wwqw:

Abi polis ne demek ALLAH güvenlik güçlerimizin eksikliğini vermesin hepsi ya kardeşimiz ya kuzeniniz ya bi akrabamız polis demek biz demek Rabbim VATANIMIZA ZEVAL VERMESİN HEPSİNİ KORUSUN

yanıt15
yanıt0
MASARİ:

Helal olsun memlekette karanlık iş kalmayacak.

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yanıtYanıtla
Alkurt:

Tarikatlar emretti ben vurdum, demez. Tartistik vurdum der...Tarikatini koruma altina alir..eyyy ahali Türkiyedeki tüm tarikatlar kapansa mallarina el konulsa, ekonomi düzelir. Zaten tarikatlar paralarinin hepsini yurtdisina yatirmislardir bilde.. dini Tarikatlardan lkurtarin

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Ali Tezel:

Içeride hallederler merak etme. Bencede tarikat kapatılmalı. Namaz ibadet kulla yaratıcı arasında. Ayrıştırmak büyük günah.

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esrefpasali:

tebrik ederim, bravo, tesekkurler, Sinan ATES davasinin da sonucunu gormek dilegimle, iyiye iyi hep elestirecek degilim,

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BAŞKOMSER ZEKİ:

İDAM ŞART !!! Geri gelmeli.

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Mülayim sert:

Önceki İçişleri bakanı zamanında ülkemizin nasıl bir suç cenneti haline geldiğini gördük başarılarından dolayı İçişleri bakanımız sayın Ali Yerlikayayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum

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9
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BUĞRA EMRECİKSİN:

Akıl ve ruh hastası olmuş bir toplumla karşı karşıyayız, ülkenin ve aklı başında insanların selameti için herkese psikolojik muayene ve tedavi yapılmalı.

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Webin MasterCard:

Bunlara gerek yok din kisvesinden kurtulsa bu toplum zaten düzelir...

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