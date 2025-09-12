Bıçakla Yaralama Suçundan 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde husumetlisi G.G.'yi (49) bıçakla yaralayan E.K. (58), 3 yıl 9 ay hapse çarptırılıp, tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine hükmedildi.

Olay, 14 Kasım 2024'te İzmit ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Aralarında husumet olan E.K. ile G.G. hastane önünde karşılaştı. Çıkan tartışmada E.K. bıçakla G.G.'yi yaralayıp kaçtı. Hastanenin sağlık görevlileri G.G.'ye müdahale ederken, E.K. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından E.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. G.G. ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

9 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Hastane tarafından düzenlenen raporda G.G.'nin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı belirtilirken, Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede savcı, bıçağın yasak niteliğinde bıçaklardan olmadığını belirterek şüpheli E.K. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Suçun bıçakla işlenmesi ve yaralamanın kişinin hayatını tehlikeye sokan bir durum olması nedeniyle cezada artırım uygulanarak 6 yıldan 9 yıla kadar hapis istendi.

'BACAKLARINA DOĞRU BİRKAÇ KEZ SALLADIM'

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamaya tutuklu sanık E.K., müşteki G.G. ve taraf avukatları katıldı. E.K. inşaat işi yaptığı sırada G.G.'nin usta olarak yanında çalışmaya başladığını söyledi. G.G.'nin, eşini rahatsız ettiğini belirten E.K, "Olay günü torunumu hastaneye götürdüm. Eşim de oradaydı. Hastanenin bahçesinde otururken G.G. yanıma geldi. G.G.'nin daha öncesinden bana yönelik tehditleri vardı. Elleri cebindeydi; bana zarar vereceğini düşünerek yanına gittim. Elimde çakı bıçağı vardı. Bacaklarına doğru birkaç kez salladım ancak hareket ettiği için bıçağın nereye girdiğini görmedim. Öldürme kastım yoktur. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

'BENİ YERE DÜŞÜREREK TEKRAR BIÇAKLADI'

Duruşmada dinlenen G.G. ise "Müştekinin üvey kızı geçmişte evden kaçmıştı. Evlendikten sonra boşanmıştı. Biz sanığın eşiyle bu konuları konuştuk. Benim sanığın eşiyle herhangi bir ilişkim yoktur. Bu olaydan önce de 4 kez Kandıra'da benim yolumu kesip bir defasında yüzüme yumruk atmıştı ancak şikayetçi olmadım. Olay günü hastanede hastam vardı. Sanık kapıdan içeri girer girmez elini omzuma koyarak bıçağı sapladı. Dönüp kim olduğuna baktığımda da göğsümün üzerine iki bıçak darbesi vurdu. Ben koşarak kaçmaya başladım ancak sanık peşimden geldi. Beni yere düşürerek tekrar bıçakladı. Halen daha iyileşemedim. Sanıktan şikayetçiyim" diye konuştu.

E.K.'nin 'Bıçakla kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanık hakkında yurt dışına çıkışının yasaklanması suretiyle adli kontrol kararı uygulanmasına da hükmetti.