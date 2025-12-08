Haberler

Dicle Üniversitesi'nde "Bıçak Parası" İddiasıyla Yargılanan Doktora Tahliye

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hastalardan 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. Mehmet Tolga Kafadar'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz sonucu tahliyesine karar verildi. Hakkında devam eden yargılama ve üniversite tarafından yürütülen idari soruşturma sürüyor.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görevliyken hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. Mehmet Tolga Kafadar'ın tutukluluğuna yönelik itirazın ardından tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nde çalışan Doç. Dr. Kafadar'ın yaklaşık 2 bin hastadan toplamda 14 milyon lirayı aşan miktarda bıçak parası aldığı iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kafadar, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kafadar'ın, avukatlarının yaptığı itiraz sonucunda geçen hafta cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Hakkındaki yargılama devam eden Kafadar'ın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ndeki görevine döndüğü belirtildi.

Kafadar hakkında üniversite tarafından yürütülen idari soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
'Aylık kazancım 100 bin TL' diyen fenomenin kilo kilo altınlarına bakın

"Aylık kazancım 100 bin TL" diyen fenomenin altınlarına bakın
Kümede kalmaya çalışan Afyonspor'a bir kötü haber de bahis soruşturmasından

Kümede kalmaları artık çok zor! 14 oyuncusu bahis soruşturmasında
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı

Dev dalgalar turistleri yuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
title