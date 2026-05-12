Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Haftası dolayısıyla Bezmialem Valide Sultan'ı andı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Vakıf Haftası ve vakfın kurucusu Bezmialem Valide Sultan'ı anma haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, II. Mahmud'un eşi ve Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmialem Valide Sultan, vefatının 173. yılında dualarla yad edildi.

Etkinlikler kapsamında üniversite bahçesinde öğrencilere, hastane önünde hastalar ile yakınlarına, daha sonra da II. Mahmud Türbesi önünde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya, üniversitedeki programda yaptığı konuşmada, vakıf kültürünün önemini vurgulayarak, Valide Sultan'ın hayırsever kişiliğine dikkati çekti.

Etkinlikler çerçevesinde Prof. Dr. Mehmet Hüsrev Subaşı tarafından "Vakıf Medeniyetinde Bir Anlatım Biçimi Olarak Mimari ve Zarafet" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, vakıf medeniyetinin estetik anlayışı ve toplumsal hafızadaki yeri ele alınırken, Türk mimarisinden örneklerin yer aldığı sunum yapıldı.

Programa, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Artar, 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sevtap Hurşitoğlu, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Bilgin ve Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu ile çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Anma etkinlikleri, Abdülhamid Han Oditoryumu ve üniversite hastanesi önündeki aşure dağıtımıyla devam etti.

II. Mahmud Türbesi ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Akçakaya, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.