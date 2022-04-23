BEYTÜLLAHİM - Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Kudüs'e geçişler - Haberler

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BEYTÜLLAHİM - Ramazan ayının üçüncü cuma namazı için Kudüs'e geçişler

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Beytüllahim kenti ile Kudüs'ü ayıran İsrail'in askeri kontrol noktasından geçti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Beytüllahim kenti ile Kudüs'ü ayıran İsrail'in askeri kontrol noktasından geçti. İsrail güçleri, Filistinli kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler ile 12 yaş altı çocukların geçişlerine izin verdi.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Beytüllahim, İsrail, Kudüs, Cuma, Güncel, Haberler

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