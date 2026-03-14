Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde İsraillilerin Kisan köyüne düzenlediği baskında en az 2 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralılara müdahale etti ancak ambulansların köye girişine engel olunduğu bildirildi.
Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Kisan köyünde gerçek mermiyle yaralanan 2 kişiye müdahale ederek hastaneye sevk ettiğini açıkladı.
Ayrıca başka yaralılar bulunduğuna dair ihbar alındığı ancak İsrail güçlerinin köy girişine "kontrol noktası" kurarak ambulansların girişini engellediği belirtildi.
Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kisan köyünün doğusundaki çobanlara ateş açtığını ve onlarca koyunu çaldığını aktardı.