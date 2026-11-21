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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 2 bin 460 Filistinlinin yaşadığı Arab Reşayide köyünün tek girişini kapatarak, köy sakinlerinin giriş çıkışlarına engel oldu.

Filistinli sivil toplum kuruluşu Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada bir grup İsraillinin Arab Reşayide köyünün tek girişini araçla kapattığı belirtildi.

Filistinlilere ait bir araca el koyan İsrailli grubun, köydeki Filistinlilerin giriş çıkışlarına engel olduğu ifade edildi.

İsraillilerin ihlallerinin, bölgedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını engellediği kaydedildi.

Kapatmanın devam etmesinin, vatandaşların sağlık kuruluşlarına, pazarlara ve iş yerlerine ulaşmasını engelleyeceği, ayrıca köye temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını da aksatacağı aktarıldı.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun 2026 yılı verilerine göre Reşayide köyünde 2 bin 460 Filistinli yaşıyor.

Tubas'ta Filistinlilerin mülklerine saldırı

Öte yandan BEYDER'den yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Tubas'ın güneydoğusundaki Ras el-Ahmer bölgesinde de Filistinlilere ait mülklere saldırdığı kaydedildi.

İsraillilerin, Tayir Abdullah Beşarat isimli Filistinlinin koyun ağıllarını tahrip ettiği bildirildi.

İsraillilerin, Kuzey Ağvar bölgesindeki Filistinli toplulukları ve tarım arazilerini hedef alan saldırılarını sürdürdüğü ve vatandaşların geçim kaynaklarını tehdit ettiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, bu saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA