Beytüllahim Belediye Başkanı, Gazze için insani yardım talep etti

Filistin'in Beytüllahim kenti Belediye Başkanı Mahir Kanavati, daha fazla insani yardım istediklerini ancak en önemli şeyin İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ve Gazzeli çocuklara yapılanlara bir son verilmesi olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Belediye Başkanı Haris Dukas, Atina ile kardeş şehir olan Filistin'in Beytüllahim kenti Belediye Başkanı Kanavati'yi başkentte ağırladı.

Dukas, Kanavati, Filistin'in Atina Büyükleçisi Yusuf Dorkhom ve Sınır Tanımayan Doktorlar ekibinden Eleni Kakalo, Atina Belediye binasında ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kanavati, basın toplantısındaki konuşmasında Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü vurgulayarak, "Su yok, elektrik yok, ilaç yok, hastane yok. Gazze'de başınıza bir şey gelirse, yapacak hiçbir şey yok." dedi.

Gazze'deki gibi bir felaket yaşanmasa da Beytüllahim'de de ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Kanavati, "Bizim (Beytüllahim'de) kaybettiklerimizden bahsetmek istemiyorum çünkü en önemli kayıpları Gazze'de yaşıyoruz. Masum insanlar hayatını kaybediyor, siviller hedef alınıyor. Kiliseler, camiler hedef alınıyor. Gazze'de hareket eden her şey hedef alınıyor. Batı Şeria'da da öyle." diye konuştu.

Kanavati, Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle burada yaşanan hiçbir şeyin insani olmadığının altını çizerek, "Gazeteciler, doktorlar hedef alınıyor. Uluslararası topluma, her iki tarafla da iyi ilişkileri olanlara gerçekçi ve adil çözüm bulunması için çağrıda bulunuyoruz ki bu savaş bir an evvel bitebilsin, çocuklar açlıktan ölmekten kurtulabilsin, insanlık kurtulabilsin." ifadeleri kullandı.

Bölgeye gönderilen insani yardımın ne kadar çok olursa olsun hiçbir zaman eksikleri gidermek için yeterli olmadığını ifade eden Kanavati, şunları kaydetti:

"Duyduğunuz gibi her şey eksik. Tüm kaynaklar, ilaçlar, doktorlar, ameliyat odaları… Ne kadar çok insani yardım alırsak o kadar iyi. Bence bunun da ötesinde yapmamız gereken ise, hükümetlerimiz aracılığıyla bu savaşı bitirmektir. Daha fazla insani yardım istiyoruz ama bence daha da önemlisi bu çılgınlığa, bu soykırıma, insanlığa açılan bu yaraya ve Gazzeli çocuklara yapılanlara bir son verilmesidir."

Çocukların evlerinde yakılması televizyondan canlı seyrediliyor

Filistin'in Atina Büyükelçisi Yusuf Dorkhom ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları için, "Bu nasıl bir adaletsizliktir? Dünya neden buna izin veriyor? Gazze'deki insanlar nereye gidecek? Gazze çadırların yakıldığı bombalandığı bir enkaza dönüştü. Çocuklar evlerinde yakılıyor. Biz bunları televizyonlardan canlı seyrediyoruz. Ambulans ekiplerinin gitmesine izin verilmediği için hayatını kaybetmiş çocuklarımızın bedenlerini hayvanların yediğini seyrediyoruz." dedi.

Filistin'de eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerin bile verilemediğine dikkati çeken Dorkhom, bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı:

"70 binin üzerinde kayıp ve şehidimiz var. Kaçacak hiçbir yer yok. Altında korunacak güvenli bir çatı yok. Birleşmiş Milletler (BM) korunak sağlayamıyor. Gazze Şeridi'ne yiyecek girmiyor. İnsani yardımlara izin verilmiyor. Havadan insani yardım atmak Avrupalılar ve tüm dünya için çok masraflı. Bu konteynerler insanların üzerine düştüğünde insanlar ölebiliyor."

Dorkhom, dünyanın Filistin Devleti'ni tanıma zamanının geldiğini vurgulayarak, "Tüm liderler iki devletli çözümden bahsediyor. Hepsi İsrail Devleti'ni tanıyor ama hepsi Filistin Devleti'ni tanımıyor." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından haksızlığa uğrayan bir Filistinlinin kendini savunması halinde tutuklandığını aktaran Dorkhom, "Uluslararası toplum bu işgal planlarını durdurmak için İsrail'e baskı yapmalı. Bu yüzden dünya ülkelerini Filistin'i tanımaya davet ediyoruz. Zira, İsrail'e karşı başka bir ülkeye saldırmaya ilişkin uluslararası hukuk ve yaptırımlar ancak 1967 sınırlarına sahip Filistin Devleti'nin tanınmasıyla uygulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Atina Belediye Başkanı Dukas, Belediye Meclisi'nin Gazze'de mayıs ayında ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatarak, ayrıca 1967 sınırlarında Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik çağrı da yaptığını belirtti.

"Açlık insana uygulanabilecek en büyük şiddettir"

Filistin'de görev almış "Sınır Tanımayan Doktorlar" grubundan Kakalu, Gazze'de gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerine ulaşmanın zorluklarına işaret ederek, anestezisiz kolları bacakları kesilmek zorunda kalan çocuklardan, antibiyotik bulamadığı için hayatını kaybeden hastalardan bahsetti.

Kakalu, açlık çekenlerin yıllarca hastalıklarla yaşamak zorunda kalacağını ve birçok sorun yaşayacağını ifade ederek, "Açlık sadece birkaç kilo kaybetmek anlamına gelmiyor. İnsana uygulanabilecek en büyük şiddettir." ifadelerini kullandı.