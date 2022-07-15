BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'den ayrıldı
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirmiş olduğu Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin ziyaretlerini tamamladı.
ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirmiş olduğu Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin ziyaretlerini tamamladı. Başkan Biden Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği Filistin ziyaretinin ardından ülkeden ayrılmak üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanına hareket etti.
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel