BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'den ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYTÜLLAHİM - ABD Başkanı Biden Filistin'den ayrıldı

AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
 - Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirmiş olduğu Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin ziyaretlerini tamamladı.

ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirmiş olduğu Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin ziyaretlerini tamamladı. Başkan Biden Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği Filistin ziyaretinin ardından ülkeden ayrılmak üzere Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanına hareket etti.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Beytüllahim Joe Biden Filistin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title