Konya'da kar yağışı etkili oldu

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Beyşehir Gölü'ndeki balıkçı tekneleri çalışmalarına ara verdi.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kent merkezinde de kısa süreli etkili olan kar yağışı, Beyşehir'de ilçeyi beyaza bürüdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki balıkçı tekneleri geçici süreyle çalışmalarına ara verdi.

Hüyük

Hüyük'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar araçlarını temizledi.

Vatandaşlar, kar yağışıyla mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
