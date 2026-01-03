Konya'da Beyşehir Gölü'nün yüzeyinin bir kısmı buz tuttu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle, Beyşehir Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buzla kaplandı. Kıyıdaki tekneler buzların arasında kaldı ve bazı balıkçılar buzları kırmaya çalıştı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece civarında ölçüldüğü ilçede, Beyşehir Gölü'nün kıyıya yakın yüzeyi buz tuttu.
Kıyıdaki teknelerin buzların arasında kaldığı görüldü.
Beyşehirli bazı balıkçılar, faaliyetlerine ara vererek teknelerin etrafındaki buzları kırmaya çalıştı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel