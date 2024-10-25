Beyşehir Gölü'nde Denetim: Yasaklara Uymayanlara Ceza

Beyşehir Gölü kıyısındaki denetimlerde boy yasağına uymayanlar ile endemik tür avlayanlara cezai işlem uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kontrol ekiplerince denetim çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Göldeki su ürünlerinin korunmasına yönelik denetimler yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimde ruhsat ve belge kontrolleri yapıldı. Avlanma faaliyetinde kullanılan balıkçı ağların ağ gözü açıklığının uygun olup olmadığı ve avı yapılan balık boylarında kurallara uyulup uyulmadığının kontrol edildi. Boy yasağına ve endemik tür yağ balığı yasağına uymayanlara cezai müeyyideler uygulandı."