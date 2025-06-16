Beyşehir Gölü'nde Av Sezonu Açıldı

Beyşehir Gölü'nde üç aydır süren su ürünleri av yasağı son buldu.

Beyşehir Gölü'ne sahili bulunan Çiftlik Mahallesi balıkçı limanında yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

Balıkçılar yapılan dua ve kurban kesilmesinin ardından "vira bismillah" diyerek, balıkçı tekneleriyle göl sularına ağ sermek için temsili olarak açıldı.

Sahilde düzenlenen "Vira Bismillah Beyşehir" av sezonunun açılması ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün desteleri ile yürütülen "Sucul Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hayalet av araçları farkındalık etkinliği de gerçekleştirildi.

Programda Beyşehir Gölü'nde yürütülen dip ve hayalet ağ temizliği sonrasında çıkarılan hayalet ağlar ile pinterler de sergilendi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Türkiye'nin yüzölçümü itibariyle en büyük ili olan Konya'nın tarım ve hayvancılık ile tarım sanayisinde de Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu hatırlatarak, su ürünleri üretiminde de önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Konya'da 176 farklı göl, gölet ve baraj bulunduğunu, 24 farklı alabalık tesise sahip olduğunu anlatan Seçen, bu kapsamda su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve geliştirilmesi için bakanlık koordinasyonunda farklı etkinlik ve programlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da Beyşehir Gölü'nün tatlı su balığı avcılığı için de önemli bir su kaynağı durumunda olduğunu belirttiği konuşmasında yeni sezonun avcılara hayırlara vesile olmasını, bereketli geçmesini dilediğini ifade etti.