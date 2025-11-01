Beyşehir Devlet Hastanesi'ne 14 Hasta Yatağı Bağışı

Beyşehir'deki Devlet Hastanesine 14 hasta yatağı bağışı yapıldı.

İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akbıyık ve hayırseverler tarafından hastaneye 14 hasta yatağı bağışında bulunuldu.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, "Bu duyarlı ve anlamlı bağışları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Beyşehir'de çiftçilere makina ekipman desteği

Beyşehir ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamından yararlanan çiftçilere, makine ve ekipmanları verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, KKYDP kapsamında çiftçilerin hibe makine ve ekipmanlarını kontrol ettiği bildirildi.