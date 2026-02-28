Haberler

Beyşehir'de Hayvan Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk

Beyşehir'de Hayvan Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaşlarda şap hastalığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaşlarda şap hastalığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan yazılı açıklamada, hayvan sağlığı ekipleri tarafından hayvanlara yönelik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında sahadan alınan numunelerin laboratuvar ortamında inceleneceği, hastalığın bölgedeki mevcut durumunun bilimsel veriler ışığında değerlendirileceği belirtildi.

Beyşehir Gölünde su ürünlerine yönelik denetim yapıldı

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kıyısındaki işletme ve teknelerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimde, balık işleme tesisleri ve satış yerleri kontrol edildi.

Ekipler, avlanan balık boylarında bilgilendirme yaparak, kurallara uygun bir sezon dileğinde bulundu.

Beyşehir'de lise öğrencileri çorba dağıtımı yaptı

Beyşehir'de Şehit Nazım Bey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayında "Bir tas çorba da bizden" diyerek yaptıkları çorbaları mahallelerinde yaşayanlara ikram etti.

Öğretmenleri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu, hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?