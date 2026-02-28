Beyşehir'de Hayvan Sağlığı ve Sosyal Sorumluluk

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaşlarda şap hastalığına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan yazılı açıklamada, hayvan sağlığı ekipleri tarafından hayvanlara yönelik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında sahadan alınan numunelerin laboratuvar ortamında inceleneceği, hastalığın bölgedeki mevcut durumunun bilimsel veriler ışığında değerlendirileceği belirtildi.

Beyşehir Gölünde su ürünlerine yönelik denetim yapıldı

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kıyısındaki işletme ve teknelerde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Müdürü Hüseyin Özver'in de katıldığı denetimde, balık işleme tesisleri ve satış yerleri kontrol edildi.

Ekipler, avlanan balık boylarında bilgilendirme yaparak, kurallara uygun bir sezon dileğinde bulundu.

Beyşehir'de lise öğrencileri çorba dağıtımı yaptı

Beyşehir'de Şehit Nazım Bey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayında "Bir tas çorba da bizden" diyerek yaptıkları çorbaları mahallelerinde yaşayanlara ikram etti.

Öğretmenleri öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hem mesleki becerilerini uygulama fırsatı buldu, hem de sosyal sorumluluk bilinci kazandı.