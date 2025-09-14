Haberler

Beyşehir'deki Silah Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyşehir'deki Silah Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir silah fabrikasının kundak atölyesi ve depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ana binaya sıçramadan söndürüldü. Ekipler, yangının nedenini araştırıyor.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir silah fabrikasının kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın, ana binaya sıçramadan söndürüldü.

Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki bir silah fabrikasında kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Alandan yükselen alevleri fark eden görevlilerin ihbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar, belediyenin iş makineleri ve özel firmaların beton mikserleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, ana binaya sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
