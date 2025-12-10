Haberler

Beyşehir'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde marketlerde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit etti. İlgili ürünler imha edilirken, işletmeler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Belediye Başkanı Adil Bayındır, halk sağlığını korumak adına denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik market denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde iki işletmede raflarda son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından belirlenen ürünler imha edilirken, işletmeler gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Hemşerilerimizin sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu süreçte hassasiyetle çalışan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyor, sahadaki kararlı duruşlarına tam destek olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Beyşehir'imizde herkesin güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek."

Beyşehir Belediyesi, ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak adına rutin ve şikayet üzerine yapılan denetimlerin artarak sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...
Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz

MASAK raporunun detayları: Ahmet Çakar'ın para trafiği akıllara zarar
title