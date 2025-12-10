Beyşehir'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların sağlığını korumaya yönelik market denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde iki işletmede raflarda son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından belirlenen ürünler imha edilirken, işletmeler gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Hemşerilerimizin sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu süreçte hassasiyetle çalışan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyor, sahadaki kararlı duruşlarına tam destek olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Beyşehir'imizde herkesin güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek."

Beyşehir Belediyesi, ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak adına rutin ve şikayet üzerine yapılan denetimlerin artarak sürdürüleceğini bildirdi.