Haberler

Konya'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Konya'da yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ali T. yönetimindeki 42 BAT 867 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresinde yoldan çıkarak, şarampoldeki yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve MEDAŞ ekipleri sevk edildi.

MEDAŞ ekipleri, kaza nedeniyle kopan kablolardaki elektrik akımını kesti.

Yaralanan sürücü ile İbrahim T. ve Fatih G. araçtan çıkarılarak, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı

22 yıllık inat kazandırdı! Aynı sayılarla 3,5 milyon dolar kazandı
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Ne yaptıysa olmadı, para çekemeyince ATM'ye saldırdı

Bir ilginç olay! Ne yaptıysa olmadı, en sonunda ATM'ye saldırdı