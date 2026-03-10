Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.Ö. yönetimindeki 35 CVP 715 plakalı araç, Bahçelievler Mahallesi Mevlüt Karaoğlu Caddesi ile Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi kesişiminde, O.E.İ. idaresindeki 42 BFY 343 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar