Beyşehir'de Tarım Alanları Kontrol Ediliyor ve Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi
Beyşehir'de ekili tarım alanlarının verim kaybını önlemek için tarım ekipleri tarafından buğday ve arpa alanları kontrol ediliyor. Ayrıca, Türk Sanat Müziği konseri Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.
Beyşehir ilçesinde ekili alanların verim kaybından etkilenmemesi için yakından takip ediliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, buğday ve arpa ekili alanları kontrol ediyor.
Yetkililer, sahadaki çalışmaların hasat dönemi sonuna kadar süreceğini bildirdi.
Beyşehir'de Türk Sanat Müziği konseri
Beyşehir ilçesinde Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.
Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Beyşehir Türk Müziği Derneğinin korosu sahne aldı.
Dernek Başkanı Ebubekir Özdemir, düzenledikleri dokuzuncu konsere katılan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel