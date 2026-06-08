Beyşehir'de kervan yolunda tarihe yolculuk

Beyşehir ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğinde doğaseverler, yüzyıllar boyunca tüccarların ve kervanların kullandığı tarihi güzergahta yürüyerek geçmişe yolculuk yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlik, "Kadim Yolların İzinde: Deve Uçuran Küpe Çukuru Yaylası Kervan Yolu" temasıyla gerçekleştirildi.

Çok sayıda doğa tutkununun katıldığı etkinlikte, katılımcılar yaklaşık 13 kilometrelik parkurda hem doğanın eşsiz güzelliklerini keşfetti hem de tarihi bir rotada yürüyüş yapmanın heyecanını yaşadı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yürüyüş boyunca katılımcıların yalnızca doğayla değil, tarihle de iç içe olduğunu belirtti.

Yürüdükleri güzergahın geçmişte yolcuların, tüccarların ve kervanların kullandığı önemli bir geçiş yolu olduğunu vurgulayan Büyükkafalı, katılımcıların bu tarihi yol üzerinde geçmişin izlerini hissederek dik yamaçları ve kayalık alanları aştığını ifade etti.