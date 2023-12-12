Üye Girişi
Haberler

Beyşehir'de sağlık çalışanlarına HIV bilgilendirmesi yapıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Beyşehir Devlet Hastanesindeki konferansta Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şeyma Çiftçi çalışanlara HIV enfeksiyonu hakkında bilgi verdi. HIV'in kontrol altında tutulabilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Çiftçi, tedaviye erken dönemde başlamanın önemine dikkat çekti.

Beyşehir'de sağlık çalışanlarına HIV bilgilendirmesi yapıldı.

Beyşehir Devlet Hastanesindeki konferansta Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Şeyma Çiftçi çalışanlara hastalığı anlattı.

HIV enfeksiyonun doğal seyrinden söz eden Çiftçi, sunumunda tedaviye erken dönemde başlanmasının önemine dikkat çekti.

Çiftçi, "Ayrıca doğumdan önce anneye ve doğum sonrası bebeğe uygulanan koruyucu tedavi ile anneden bebeğe HIV bulaş büyük ölçüde önlenebilmektedir. HIV, artık ölümcül bir hastalık değildir, ömür boyu tedavi ile kontrol altında tutulabilmektedir. Ülkede ve dünyada HIV/AIDS ile mücadelede başlıca amaç yeni vaka sayısını ve enfeksiyona bağlı ölümleri azaltmak, hastalığa karşı sağlık hizmetlerinin kapasitesini geliştirmek, HIV ile yaşayan bireylere yönelik ayrımcılığı ve mahremiyet ihlallerini önlemektir." dedi.

Çiftçi, sunumunun ardından yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Beyşehir'de kermesten elde edilen gelir Gazze ve Doğu Türkistan'a gönderilecek

Beyşehir ilçesinde düzenlenen kermesten elde edilen gelir, İsrail zulmü altındaki Gazze ile Doğu Türkistan'a gönderilecek.

Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde "İnsanlık hakları Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Bosna Hersek'te, Türk İslam coğrafyasında unutulan ifadenin adı" temalı program ile kermes etkinliği düzenlendi.

Programa okulda öğrenim gören öğrenciler ile tüm personel giydikleri siyah kıyafetler ile katıldı.

Fetullah Bayır Fen Lisesi Müdürü İrfan Karabacak, Gazze ve Doğu Türkistan'da zulüm altındaki Müslümanlar için öğrenciler arasında düzenlenen kermesten elde edilen 10 bin 571 lira gelirin Gazze ve Doğu Türkistan'a ikiye bölünerek gönderileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Türkistan HIV Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title