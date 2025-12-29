Beyşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Beyşehir ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 26 yaşındaki sürücü B.G. yaralandı. Kazaya ilişkin sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi.
B.G. (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Beyşehir-Konya kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel