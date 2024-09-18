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Beyşehir'de Okul Dönüşü Feci Kaza: 15 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Beyşehir'de Okul Dönüşü Feci Kaza: 15 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde okuldan dönerken meydana gelen kazada 15 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Furkan Şeker, 9 gün süren tedaviye cevap veremeyerek yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yaralanan 4 kişinin tedavisi tamamlandı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde okulun ilk günü eve dönüş yolunda içinde bulunduğu otomobilin takla atmasıyla yaralanan lise 1'inci sınıf öğrencisi Abdullah Furkan Şeker (15), 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu oldu.

Beyşehir Esence Mahallesi'nde oturan Hulusi Maviş (41), 9 Eylül günü saat 17.00 sıralarında, yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Üzümlü Mahallesi'nde bulunan Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi oğlu Murat Mert Maviş (15) ile oğlunun okul arkadaşları aynı yaştaki Ahmet Emin Erçik, Samet Yağcı ve Abdullah Furkan Şeker'i okuldan alıp, evlerine dönmek üzere yola çıktı. Maviş yönetimindeki 42 BKT 58 plakalı otomobil, Beyşehir-Derebucak yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Abdullah Furkan Şeker, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Abdullah Furkan, 9 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Yaralı 4 kişinin ise tedavilerinin ardından farklı zamanlarda taburcu olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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