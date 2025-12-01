Haberler

Beyşehir'de Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuk Ölü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 gün önce kaybolan 15 yaşındaki Berk İvacık, dağlık arazide av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Ailesine veda mektubu bırakan İvacık için geniş çaplı arama çalışmaları yapılmıştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, dağlık arazide ölü bulundu.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde 5 gündür haber alınamayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık için ekipler seferber oldu.

İvacık, motosikletine ulaşılan bağ evinin yakınlarındaki dağlık arazide av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Ekipler, İvacık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanda inceleme yapan ekipler, ateş yakılmış küçük çukur ile ağaç dallarıyla yapılmış çadır benzeri barınak buldu.

İvacık'ın 26 Kasım'da evden ayrılmadan önce ailesine "Yaşama isteğim kalmadı. Allah'a emanet olun." ifadelerinin yer aldığı veda mektubu bıraktığı ve av tüfeğini alarak ortadan kaybolduğu tespit edildi.

İvacık'ın cansız bedeninin olay yerindeki incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Olay

Beyşehir'de işe gitmek üzere 26 Kasım sabahı evinden ayrılan Berk İvacık'ın geri dönmemesi üzerine geniş çaplı arama başlatılmış, jandarma, AFAD, İHH ekipleri, komando timleri, su altı polisleri, iz takip köpekleri ve yüzlerce gönüllü, bölgeyi karış karış taramıştı. Çalışmalara Bayraktar TB2 İHA da havadan destek vererek görüntüleme yapmış, kırsal ve ormanlık alanların yanı sıra gölet çevresi, dere yatakları, çoban evleri, su kuyuları ve zorlu koşullardaki arazi özel ekiplerle taranmış, gece görüşlü termal dronlar da kullanılmış ancak İvacık'a 5 gündür ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

İçeriden kolay kolay çıkamayacak! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi

Yıllar sonra 4 tribünde de koreografi! İşte o eşsiz anlar
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.