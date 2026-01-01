Beyşehir'de çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Hacıakif Mahallesi'nde alkollü bir kişinin çevreye rahatsızlık vermesi üzerine başladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hacıakif Mahallesi'nde alkollü kişinin çevredekilere rahatsızlık vermesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen 5 kişi, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
