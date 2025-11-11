Haberler

Beyşehir'de Huğlu ve Üzümlü Mahallelerine Doğal Gaz Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyşehir ilçesinde, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde doğal gaz kullanımı başladı. Altyapı tamamlandıktan sonra düzenlenen açılışta, Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar ve Belediye Başkanı Adil Bayındır açıklamalarda bulundu.

Beyşehir ilçesindeki bazı mahallelerde doğal gaz kullanımına başlandı.

Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde altyapının tamamlanmasının ardından doğal gaz açılışı programı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, "Ulaşılabilecek her yere doğal gaz ulaşacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış'ın gayretiyle, Belediye Başkanımızın gayretleriyle artık Üzümlü ve Huğlu da bu nimetten faydalanacak. Hayırlı olsun."diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.