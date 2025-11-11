Beyşehir'de Huğlu ve Üzümlü Mahallelerine Doğal Gaz Geldi

Beyşehir ilçesindeki bazı mahallelerde doğal gaz kullanımına başlandı.

Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde altyapının tamamlanmasının ardından doğal gaz açılışı programı gerçekleştirildi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, "Ulaşılabilecek her yere doğal gaz ulaşacak. Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış'ın gayretiyle, Belediye Başkanımızın gayretleriyle artık Üzümlü ve Huğlu da bu nimetten faydalanacak. Hayırlı olsun."diye konuştu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Huğlu ve Üzümlü mahallelerinin doğal gaza kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.