Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Beyşehir'de Hayvan Pazarında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Beyşehir'de Hayvan Pazarında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada 59 yaşındaki Mevlüt Ç. bıçakla yaralandı. Olay sonrası polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

İçerişehir Mahallesi'ndeki hayvan pazarında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga yaşandı.

İhbar üzerine hayvan pazarına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan 59 yaşındaki Mevlüt Ç, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.