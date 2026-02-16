Haberler

Beyşehir'de hafızlık programı düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenciye belgelerinin verildiği hafızlık merasimi gerçekleştirildi. Törende, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, hafızlığın önemine vurgu yaptı.

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlık eğitimini tamamlayan 17 öğrenciye belgeleri verildi.

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, hafızlığın çok önemli bir makam olduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti.

Törene, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve ilçe protokolü katıldı.

Program dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
