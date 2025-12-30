Haberler

Beyşehir'den kısa kısa



Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini inceledi. Ayrıca, Berber Esnafı istişare toplantısında bir araya geldi ve ihtiyaç sahiplerine giyim yardımları yapıldı.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Konuk, okulda eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelendi.

Okul idaresinden çalışmalar hakkında bilgi alan Konuk, öğrencilerle sohbet ederek derslere katıldı.

Beyşehir'de berber esnafı istişare toplantısında buluştu

Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri, istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda, berberlik sektöründe yaşanan güncel gelişmeler, esnafların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Oda Başkanı Muhlis Bülbül, çalışmaları dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Beyşehir'de ihtiyaç sahiplerine yardım yapıldı

Beyşehir ilçesinde Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı yapıldı.

Dernek yetkilerince, Kurucuova Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine bot, mont, şapka, pantolon ve kazak dağıtımı gerçekleştirildi.

Yetkililer, destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
500

