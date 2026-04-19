Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğaseverler, kuzugöbeği mantarı toplamak için bir araya geldi. 63 katılımcının yer aldığı etkinlikte, doğa yürüyüşü yapıldı ve toplanan mantarlar pişirilerek tüketildi. Ayrıca, Avrupa ve dünya turuna çıkan bisikletçilere konaklama imkanı sağlandı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından organize edilen etkinliğe 63 doğasever katıldı. İslibucak Ormanı'nda bir araya gelen katılımcılar, kuzugöbeği mantarını bulabilmek için adeta yarıştı.

Toplanan mantarlar, katılımcılar tarafından pişirilerek tüketildi.

Doğaseverler, Kekik Yaylası mevkisinde yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Bisikletçiler Beyşehir'de ağırlandı

Avrupa ve dünya turuna çıkan Hırvat Dejan Deskoviç, Fransız Milame Bockhl ve Avusturyalı Rapheel Ceshger, Beyşehir ilçesine ulaştı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği öncülüğünde ilçeye gelen yabancı bisikletçilere konaklama ve yemek desteği sağlandı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, bu hizmetin dünyada nadir görülen bir misafirperverlik örneği olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme