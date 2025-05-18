Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası Yaptı

Beyşehir'de Çiftçiler Yağmur Duası Yaptı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ekili arazileri için yağmur bekleyen çiftçiler muhtarlığın öncülüğünde düzenlenen yağmur duasında bir araya geldi. Duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ekili arazileri için rahmet bekleyen çiftçiler yağmur duası yaptı.

Avdancık Mahallesi'nde muhtarlığın öncülüğünde düzenlenen yağmur duasında çiftçiler, mahalle sakinleri ve çevre yerleşim merkezlerinden vatandaşlar bir araya geldi.

Mahalle camisinde kılınan namaz sonrası İlçe Müftüsü Enes Aktaş tarafından yaptırılan duada vatandaşlar yağışların devamını diledi.

Dua sonrasında mahalle meydanında katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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