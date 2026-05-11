Tüfek atölyesi sahibinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada 7 tutuklama

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada tüfek atölyesi sahibi Necati Sandal'ın (28) öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Olay, cuma günü saat 23.30 sıralarında Adaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nde tüfek atölyesi işleten Necati Sandal, iddiaya göre borç nedeniyle bir grupla tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile olay yerinden uzaklaşmak isteyen Sandal'a tüfekle ateş edildi. Sırtından vurulan Necati Sandal kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sandal, yaşamını yitirdi. Necati Sandal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Huğlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla bağlantısı olan toplam 10 kişiyi farklı zamanlarda gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Faruk Sert, Ali Ulusoy, Ali Uyar ve Berke Öztürk tutuklandı. İkinci grupta adliyeye sevk edilen Ender Nergiz, Şahin Nergiz ve Yiğit Kerem de tutuklanarak cezaevine konuldu. Böylece tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Diğer şüpheliler F.N., L.P. ve M.B. ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
