Beyşehir'de Akraba Kavgası: 7 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Olayda 2 kardeş ve 5 yakını sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
M.Ç, Dalyan Mahallesi'ndeki kahvehane önünde aralarında husumet bulunan kardeşi M.Ç. ile tartışmaya başladı.
Olaya ailenin diğer fertlerinin de karışması üzerine kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada darbedilerek yaralanan 2 kardeş ile 5 yakını, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi ile Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel