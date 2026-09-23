Beyrut'ta İsrail saldırılarında ölen çocuklar için anmada çocuk eşyaları bırakıldı

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta onlarca çocuk ve aileleri, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukları anmak için bir araya geldi.

"Habbat el-Kulub" girişiminin çağrısıyla Beyrut'taki ana meydanda "Eylül, Lübnan'ın çocukları için en ölümcül ay" başlığıyla anma etkinliği düzenlendi.

İsrail saldırılarında yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarını taşıyan katılımcılar, meydana çocuk kıyafetleri, ayakkabılar, oyuncaklar ve okul çantaları bıraktı.

Lübnanlı sanatçı Muin Şerif'in sahne aldığı etkinlikte, çocukların da yer aldığı koro orkestra eşliğinde şarkılar seslendirdi.

Etkinlikte, aralarında beyaz kıyafetler giyenlerin de bulunduğu çocuklar, ellerinde Lübnan bayrakları taşıdı.

Katılımcılar, meydana bırakılan çocuk eşyalarının çevresinde mumlar yakarak saldırılarda yaşamını yitiren çocukları andı.

"Ailemden yalnızca ben ve Esil hayatta kaldık"

Etkinliğe katılan Emani Bezzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Eylül 2025'te Bint Cubeyl'de maruz kaldıkları İsrail saldırısında eşini ve 3 çocuğunu kaybettiğini söyledi.

Ailesinden yalnızca kendisi ve kızı Esil'in sağ kurtulduğunu ifade eden Bezzi, "Koca bir aileyi kaybettik, nüfus kayıtlarından silindi. Geriye yalnızca ben ve Esil kaldık. Çok ağır yaralanmalarla, yaralarla ve acılarla yaşıyoruz ama hala ayaktayız." dedi.

Ölen çocuklarının fotoğraflarını taşıyan Bezzi, "Yalnızca Esil hayatta kaldı. Ama 3'ü de Esil'de yaşıyor. Esil, 3 çocuğun, 3 kardeşinin hikayesini taşıyor. Onların da yanında, okul sıralarında olması, hepimizin aynı evde yaşaması gerekiyordu. İsrail bizi bundan mahrum bıraktı." ifadelerini kullandı.

Kızı Esil'in bir gözünü tamamen kaybettiğini, diğer gözünde ise yalnızca yüzde 1 oranında görme yetisi kaldığını anlatan Bezzi, tüm yaralarına rağmen kızının okula kaydolduğunu ve eğitimini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Bezzi, kızının çok sınırlı görme yetisiyle bütün zorluklara meydan okuduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Esil herkese, 'Ben devam ediyorum, buradayım. Bütün kardeşlerimin hikayesini ve babamın adını taşıyacağım. En yüksek yerlere ulaşacağım ve başarılı olacağım.' diyor. Bizi ne kadar öldürmeye çalışırsanız çalışın, yaşadığımız her şeye rağmen devam etme azmimizi ve kararlılığımızı öldüremeyeceksiniz."

Küçük satranççıdan İsrail'in saldırılarına tepki

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Lorin Abdussamed ise satranç deneyimini ve İsrailli bir oyuncuyla eşleşmesi üzerine bir müsabakadan çekilme kararını anlattı.

Satranç oynamaya başladıktan sonra çeşitli turnuvalara katıldığını, ardından dünya şampiyonasına katılmak üzere yurt dışına gittiğini belirten Abdussamed, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla müsabakadan çekildiğini söyledi.

Kararını, "evlerin yıkıldığını ve güneydeki çocukların öldürüldüğünü" gördükten sonra aldığını ifade eden Abdussamed, bunları "kötü davranışlar" olarak nitelendirdi.

Abdussamed, İsrailli oyuncularla karşılaşma ihtimaline ilişkin, "Kulübün kuralları izin verse bile ben oynamak istemiyorum." dedi.

Kaynak: AA