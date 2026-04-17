Beyrut'ta İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilenler, ateşkesin ardından evlerine dönmeye başladı

İsrail ile Lübnan arasında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte başkent Beyrut'ta yerinden edilenler, 6 hafta sonra Dahiye'deki evlerine dönmeye başladı.

Gece yarısından itibaren ateşkesin yürürlüğe girmesiyle İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılar da durdu.

İsrail saldırılarından dolayı yerinden edilen aileler, sabahın ilk ışıklarıyla hasret kaldıkları mahallelere dönmeye başladı. Özellikle Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine dönüşlerin aşamalı olarak gerçekleştiği görüldü.

Lübnan'ın güneyinde de geri dönüşler sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde sürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda 1 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilmişti.

"Büyük bir mutluluk var ama şehitler için içimizde bir burukluk da var"

Dahiye sakinlerinden Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların ilk günlerinden bu yana yerinden edildiklerini belirterek, "Bugün evimizi görmek ve yeniden dönmek için geldik. Evimize, toprağımıza geri dönüp burada varlığımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Evlerinde hasar olduğunu ifade eden Muhammed, temizlik yapıp yeniden yerleşeceklerini kaydetti.

Ateşkesle birlikte büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Muhammed, şunları söyledi:

"Büyük bir mutluluk var ama şehitler için içimizde bir burukluk da var. Onlar sayesinde geri döndük. Umarım bu sadece 10 günle sınırlı kalmaz."

"Bu anı uzun zamandır bekliyorduk"

Dahiye'ye dönenlerden Meryem de duygularını, "Büyük bir gurur ve mutluluk içindeyiz. Bu anı uzun zamandır bekliyorduk." sözleriyle dile getirdi.

Savaş sırasında büyük endişe yaşadıklarını anlatan Meryem, "Herkes için çok kaygılandık ama bugün evimize dönüp temizliğe başladık." dedi.

Bir başka Dahiye sakini Muhammed Vesim ise ülkede birlik çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Ülkenin biraz olsun nefes alabilmesine şükrediyoruz. Halkın Cumhurbaşkanı etrafında birleşmesi ve bölünmemesi gerekiyor."

Ateşkes öncesinde Bekaa bölgesinde bulunduğunu belirten Vesim, "Geçici de olsa bu ateşkes insanların nefes almasına, evlerini görmesine imkan sağladı." diye konuştu.

"Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesini temenni ediyoruz"

Dahiye'ye dönen Hüseyin Şaban, ateşkesin ardından evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İsrail saldırılarının başlamasının ardından bir süre bölgede kaldıklarını belirten Şaban, "İlk başta hemen çıkmadık, yaklaşık bir hafta kaldık. Ancak saldırılar yoğunlaşınca Dahiye'den ayrılarak Tayyune bölgesine gittik." dedi.

Ateşkesin ardından yeniden Dahiye'ye döndüklerini ifade eden Şaban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün geri döndük. Büyük bir yıkım var ancak önemli olan insanların yeniden evlerine dönmesi. Hasar var ama bunlar telafi edilir. Önemli olan herkesin sağ salim olması.

Evler zarar gördü ama insanlar geri döndü, bu en önemlisi. Umarız bu süreçte çatışmalar tamamen durur. Herkes savaşın bitmesini istiyor. Bu ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesini temenni ediyoruz."