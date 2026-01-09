Haberler

Karda poşetle kayan köy çocuklarına kızak hediyesi

Karda poşetle kayan köy çocuklarına kızak hediyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Beypınar köyünde, Sivas Turizm Derneği'nin katkısıyla, öğrenciler el yapımı tahta kızaklara kavuştu. Kızaklar, çocukların poşetle kayma görüntülerinin ardından hediye edildi. Vali Yılmaz Şimşek, bu etkinlikle çocukların sevincini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

SİVAS'ta merkeze bağlı Beypınar köyünde, eğitim gören çocuklara, Sivas Turizm Derneği'nin katkılarıyla el yapımı tahta kızaklar hediye edildi. Kızaklarına kavuşan çocuklar, köydeki rampa yolda kaydı.

Kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan ve Başıbüyük, Onbaşı ve Kızılca köylerine de taşımalı eğitim veren Beypınar Köyü İlk ve Ortaokulu'ndaki çocukların köyde naylon poşet, bidon gibi kendi imkanlarıyla kaydıkları görüntüler üzerine, Sivas Turizm Derneği çalışma yaptı. Valiliğin de desteğiyle kentteki bir firma tarafından okuldaki 72 çocuğa el yapımı tahta kızaklar hazırlandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, dernek başkanı Hakan Bakar ile köy okulunu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okul bahçesinde kimi yöresel kıyafetler giyen çocuklara kızakları hediye edildi.

'SEVİNÇLERİNİ ARTIRALIM İSTEDİK'

Vali Şimşek, açıklamasında, "Okulumuzu ziyaret ettik. Çocuklarımız çok bilinçli, öğretmenlerimiz çok gayretli ve bunun neticesinde de güzel başarılar gelmiş ve birçok kupayı kazanmışlar. Bizler de onları ödüllendirmek istedik. Onlara birer kızak hediye ettik. Aslında bu fikre, geçen gün çocuklarımızın poşetle, çanta ve leğen üzerinde kayması neden oldu. Medyadan görmemizle başladı. Bu görüntü buraya gelmemize vesile oldu, gülümsetti. Bizler istedik ki onların sevinçlerini daha da arttıralım, sevinçlerine ortak olalım. Bu vesileyle buraya geldik, kızakları dağıttık. Ben bu kızakları temin eden hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yine buna vesile olan dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu aslında sadece kızak dağıtma değil, toplumumuzun yardımlaşmasının, birlikte hareket etme duygusunun da en güzel göstergesi. Bu vesilelerle toplumumuzdaki yardımlaşma ve dayanışma duygusu daha da artıyor. Hayırseverlerimiz her fırsatta bu birlikteliğimizin daha da artması için harekete geçiyorlar. Teşekkür ediyorum hayırseverlerimize. Çocuklarımıza da kızakları güle güle kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Kızaklarına kavuşan öğrenciler de okul yakınındaki rampa yolda toplu halde kayarak yeni kızaklarının keyfini çıkardı. Çocuklar, yetkililere teşekkür ederek, "Önceden naylon poşetlerle, torba ve bidonlarla kayıyorduk. Şimdi kızaklarımız oldu ve çok mutlu olduk" dedi.

Programın sonunda çocuklara sucuk-ekmek de ikram edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada