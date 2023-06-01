Beypiliç'in Bolu'daki Fabrikasında Banda Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Türkiye'nin beyaz et üreticisi firmalarından Beypiliç'in Bolu'daki fabrikasında, banda sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Vakıfgeçitveren köyünde faaliyet gösteren Beypiliç fabrikasında işçi olarak çalışan Recep Semiz (50) canlı kabul bölümünde bulunan bantlara sıkıştı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Semiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk muayenede Recep Semiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Semiz'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.