Beypazarı Ticaret Odası, Yöresel Ürünler Fuarı'na katıldı

Beypazarı Ticaret Odası, Antalya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katıldı.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yaptığı açıklamada, ilçenin standını ziyaret edenlere, Beypazarı'nın tescilli ürünleri hakkında detaylı bilgi verdiklerini belirtti.

Fuar kapsamında başta kardeş odaları olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan oda ve borsaların stantlarını ziyaret ettiklerini dile getiren Çelik, "Beypazarı Ticaret Odamızın açtığı standı ziyaret ederek, bizleri onurlandıran tüm protokol üyelerine, borsa başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten çok güzel tanıtımda bulunduk. Güzel ilçemizin sahip olduğu değerleri korumak ve yarınlara taşıma vizyonuyla Beypazarı'nın ekonomik ve kültürel elçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.