Beypazarı için UNESCO süreci değerlendirildi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın kalıcı listeye girmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediye Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen programda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beypazarı'nın kalıcı listeye girmesi yönündeki çalışmalar detaylı şekilde ele alındı.

Görüş ve önerilerin sunulduğu toplantıya, Kent Konseyi Başkanı Mesut Berispek, Beypazarı Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, akademisyenler, ilgili kurumların amirleri ve muhtarlar katıldı.