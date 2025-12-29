Beypazarı'ndan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesinden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe otogarında umreye gidecek 35 kişi için program düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün yaptığı duanın ardından kafiledekiler yakınlarıyla vedalaşıp kutsal topraklara hareket etti.

Kapalı kara yolu bulunmuyor

Karayolları 43. Şube Şefliğince, kar yağışı dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında kapalı kara yolu bulunmadığı bildirildi.

Ekiplerin, Beypazarı-Bolu-Kıbrıscık kara yolu ile Ahlatlık, Burgaz, Kartal Yaylası, Meyitler ve At Yaylası geçitlerinde karla mücadele çalışması yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının da yapıldığı güzergahlarda ulaşımın açık olduğu ifade edildi.