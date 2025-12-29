Beypazarı'ndan kısa kısa

Haberler

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinden umreye giden 35 kişilik kafile, ilçe otogarında düzenlenen programla dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün tarafından yapılan duanın ardından kafile, yakınlarıyla vedalaşıp yola çıktı. Ayrıca, kar yağışı nedeniyle kapalı kara yolu bulunmadığı belirtildi.

Kapalı kara yolu bulunmuyor

Karayolları 43. Şube Şefliğince, kar yağışı dolayısıyla yapılan çalışmalar kapsamında kapalı kara yolu bulunmadığı bildirildi.

Ekiplerin, Beypazarı-Bolu-Kıbrıscık kara yolu ile Ahlatlık, Burgaz, Kartal Yaylası, Meyitler ve At Yaylası geçitlerinde karla mücadele çalışması yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının da yapıldığı güzergahlarda ulaşımın açık olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
500

