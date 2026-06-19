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Beypazarı'nda Çevre ve Babalar Günü Etkinlikleri

Beypazarı'nda Çevre ve Babalar Günü Etkinlikleri
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Beypazarı ilçesinde "Doğayı Sev, Çevreni Koru" etkinliği düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde "Doğayı Sev, Çevreni Koru" etkinliği düzenlendi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, öğrencilerin çevreye duyarlı çalışmalarda bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Tüm okulların katılımıyla gerçekleştirdikleri projede, çevre bilincinin daha da yaygınlaştırılması ve çevre duyarlılığını öne çıkarılmasının önemini vurgulayan Uslu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Babalar Günü programı

Beypazarı'nda Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gaziler kahvaltı programında bir araya geldi.

İnözü Vadisi'nde bir tesiste düzenlenen programa, Kaymakam Ünal Çoşkun, sivil toplum üyeleri, şehit babaları ve gaziler katıldı.

Coşkun, şehitlerin emanetleri olan aileleri ile gazilerin Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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