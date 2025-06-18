Beypazarı'nda Boğulma Vakalarına Karşı Uyarılar Yapıldı

Beypazarı'nda vatandaşlara boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Şehit Reis Keçecioğlu İtfaiye İstasyon Amirliği yetkilileri, havanın ısınması dolayısıyla ırmak ve derelerde meydana gelebilecek boğulma olaylarına karşı ilçe sakinlerini uyardı.

Piknik için genellikle ırmak ve dere kenarlarına gidildiğini hatırlatan yetkililer, derinliği bilinmeyen suya girilmemesi gerektiğini kaydettiler.

Demokrat Parti İlçe Başkanı Atak'tan ziyaret

Demokrat Parti Beypazarı İlçe Başkanı Enver Atak, ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle köy ve mahalleleri ziyaret eden Atak, ayrıca yakınları vefat edenlere de taziyede bulundu.

Atak, ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.