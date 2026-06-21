Beypazarı'nda YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

Sınav için erken saatlerde yola çıkan öğrenci ve aileleri okulların önünde yoğunluk oluşturdu.

İlçede 71 salonda 1250 öğrencinin AYT'ye girdiği belirtildi.

YKS'nin üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) için de 7 salonunun kullanılacağı, sınava 112 öğrencinin gireceği öğrenildi.