Haberler

Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi

Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaylalarda dolaşan yılkı atları, doğal yaşam içindeki halleriyle dikkat çekiyor. İlçenin doğal ve kültürel zenginliğine katkı sunan bu atlar, ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izleniyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaylalarda dolaşan yılkı atları görüntülendi.

İlçenin engebeli arazileri ve geniş yaylalarında sürüler halinde dolaşan yılkı atları, doğal yaşam içindeki halleriyle dikkati çekiyor.

Yılkı atları, ilçenin doğal ve kültürel zenginliğine katkı sunarken, bölgeye gelen ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izleniyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor