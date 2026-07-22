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Beypazarı'nda öğrenciler hem eğleniyor hem Kur'an öğreniyor

Beypazarı'nda öğrenciler hem eğleniyor hem Kur'an öğreniyor
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Beypazarı ilçesinde yaz dönemi Kur'an kurslarına katılan yaklaşık 2 bin öğrenci, Kur'an öğreniminin yanı sıra okçuluk, dart ve satranç gibi sportif etkinliklerle hem eğleniyor hem de kendini geliştiriyor. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, etkinliklerin kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.

Beypazarı ilçesinde, yaz dönemi Kur'an kurslarında öğrenciler için sportif etkinlikler de düzenleniyor.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, yaz dönemi açılan Kur'an kurslarına yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığını belirtti.

Kurslarda öğrencilere Kur'an öğretmenin yanı sıra sportif etkinlikler de düzenlendiğini ifade eden Süsün, şunları kaydetti:

"Yaz Kur'an kurslarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin huzurunu yaşıyor. Bunun yanında okçuluk, dart ve satranç gibi etkinliklerle hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor. Bu güzel buluşmalar sayesinde kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberlik duyguları daha da güçleniyor. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, sadece ilmin değil, sevginin, paylaşmanın ve güzel ahlakın da öğrenildiği yuvalardır. Birlikte öğreniyor, oyunlar oynuyor, gülümsüyor ve gönüllerimizi muhabbetle birleştiriyoruz."??????????????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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