Beypazarı'nda 'Yaz Dönemi Kur'an Kursları' başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yaz Dönemi Kur'an Kursları" bugün itibarıyla kapılarını açtı.

26 Haziran'da okulların yaz tatiline girmesinin ardından başlayan kurslar, ilçe genelindeki tüm camilerde ve Kur'an kursu binalarında hayata geçirildi. Din görevlileri tarafından verilecek eğitimlerde öğrencilere temel dini bilgilerin yanı sıra Kur'an-ı Kerim okuma da öğretilecek.

Kursların kapsamı ve detayları hakkında bilgi veren Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, şunları kaydetti:

"Kurslarda 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik, çocukların ihtiyaçlarına göre yarım gün ve tam gün olmak üzere farklı eğitim programları uygulanacak. Bugün itibarıyla başlayan yaz dönemi kursları, 14 Ağustos 2026 tarihine kadar kesintisiz devam edecek."

Çocukların kurslara gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Müftü Süsün, "Kur'an kurslarımız ve camilerimiz cıvıl cıvıl öğrencilerle doldu. İlçe Müftülüğü olarak din eğitiminin kalitesini yakından takip etmek amacıyla bu süreçte eğitim verilen tüm camilerimizi tek tek ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.