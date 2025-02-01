Beypazarı'nda Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, çocukların güzel bir tatil geçirmesi için çeşitli programlar düzenledi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından Mustafa C Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, yarıyıl tatilindeki öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesini sağlamak için tatil boyunca programlar yaptıklarını söyledi.