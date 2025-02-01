İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem

Bir bölgemiz beşik gibi! 8 saatte 7 deprem meydana geldi
Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Akıma kapılan işçinin dudaklarından dökülen cümle kahretti

Beypazarı'nda Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

Beypazarı'nda Yarıyıl Tatilinde Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Beypazarı Aile Yaşam Merkezi, çocukların güzel bir tatil geçirmesi için çeşitli programlar düzenledi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarıyıl tatilindeki öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğü tarafından Mustafa C Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu, yarıyıl tatilindeki öğrencilerin güzel bir tatil geçirmesini sağlamak için tatil boyunca programlar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
img

Talebiyle yönetimi şoke etti
img

Survıvor Turabi'den bomba hamle!
img

Kılıçdaroğlu "Tartışmayı bitir" dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı Tag sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti

Taksici, alıkoyduğu genç sürücüyü dakikalarca yalvarttı
'Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak'

"Türkiye'de ve dünyada çok ciddi bir işsizlik dalgası oluşacak"
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene bir kötü haber daha
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.