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Beypazarı'da yağmur ve şükür duası yapıldı

Beypazarı'da yağmur ve şükür duası yapıldı
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Antalya'nın Beypazarı ilçesi Macun Mahallesi'nde muhtarlık tarafından düzenlenen yağmur ve şükür duasında, emekli müftü Fuat Altıntaş istiska namazı kıldırdı. Programa belediye başkan yardımcısı, meclis üyesi ve köylüler katıldı, ardından yemek ikram edildi.

Antalya'nın Beypazarı ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nde, yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

Muhtarlık tarafından düzenlenen şükür ve yağmur duasında, dualar yapıldı ve istiska namazı (kuraklık dönemlerinde Allah'tan yağmur yağdırmasını niyaz etmek amacıyla kılınan nafile bir ibadet) emekli müftü Fuat Altıntaş, tarafından kıldırıldı.

Daha sonra köy konağında yağmur ve şükür duasına katılanlara yemek ikram edildi.

Yağmur duasına Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Koçak, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, din görevlileri ve köylüler katıldı.

Macun Mahalle Muhtarı Ümmet Topbaşı, yağmur duasın katılan misafirlere teşekkürlerini sundu.

Topbaşı, din görevlileri eşliğinde, bu güne kadar yağan yağmur dolayısıyla şükür namazı kılarak, duada bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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