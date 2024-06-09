Beypazarı'nda Yağmur ve Şükür Duası Geleneği Devam Ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur ve şükür duası geleneği sürdürülüyor.

Merkeze bağlı Köst Mahallesi Çayırlık mevkinde düzenlenen dua programına, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Arcaklıoğlu, Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, mahalle muhtarı Ahmet Ertürk, Köstlüler Derneği Başkanı Zekeriya Öztürk, davetliler ve köy halkı ile çevre mahallelerin sakinleri katıldı.

Dua öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı çeşitli marşları seslendirdi, Ankara Seğmenler Kulübü Beypazarı Şubesi seğmenleri gösteri yaptı. Arcaklıoğlu da konuşmasında yağmur ve şükür duasının öneminden bahsetti.

Muhtar Ertürk ve dernek başkanı Öztürk, duaya katılan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Programın arıdndan katılımcılara yemek ikram edildi.